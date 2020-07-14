أخبار مصر | نقيب مهندسي مصر يوجه بضرورة العمل بروح الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نقيب مهندسي مصر يوجه بضرورة العمل بروح الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، الشكر لأعضاء الجمعية العامة لمهندسي مصر، لما لقيه من اهتمام أثناء مروره بالوعكة الصحية الأخيرة.

و أكد "ضاحي" أثناء الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين لاختيار أعضاء هيئة مكتب النقابة، أن نقابة المهندسين المصرية هي بيت كل المهندسين المصريين، الحصن والمنبع الذي يتحقق منه رفعة شأنهم المهني، وتعمل على تقديم كافة الخدمات لهم، كذلك المحافظة على المهنة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون النقابة لعام 74.

وأشار المهندس هاني ضاحي، إلى أن الاجتماع يمثل حجر الأساس للعمل في المرحلة القادمة، لإنجاز ما يتبقى من ملفات متراكمة لإنجازها خلال الفترة المتبقية من عمر هذا المجلس المحترم.

ودعا "هاني ضاحي" مهندسي مصر، الذين حققوا مع الدولة المصرية الحديثة انجاز مشروعات في مختلف مجالات العمل الهندسي بقيمة 2،2 تريليون جنيهًا، أن يسارعوا بالمشاركة بروح الفريق في العمل النقابي بأفكارهم ومجهودهم في سبيل رفعة شأن نقابتهم، مؤكدا على ضرورة البعد بالنقابة عن أي مهاترات أو تيارات لا طائل منها سوى زعزعة استقرار النقابة وتحقيق مآرب شخصية لا مجال لها ولا تحقق الصالح العام للمهندسين ومهنة الهندسة العريقة.

وأشار نقيب مهندسي مصر، إلى أنه لن يسمح من النيل من هذا الصرح الشامخ، مؤكدا على العمل بروح الفريق،

و توجه بالشكر لأعضاء هيئة المكتب التي انتهت ولايتهم والمهندسين من أعضاء المجلس الأعلى، على ما تم بذله من مجهود كبير خلال فترة توليهم المسئولية، والتي كان شعارها العمل الجاد وإنكار الذات والعمل في صمت

وأوضح نقيب مهندسي مصر أنه تم تحقيق فائض تجاوز نصف مليار جنيه خلال العامين الماليين 18 و19، مؤكدا أن هذا لم يسبق تحقيقه من قبل، وبعد أن عانت النقابة من عجز مستمر في الميزانية على مدار الأعوام السابقة لتولي مجلسكم الموقر المسئولية.

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أهم إنجازات الفترة الماضية

و استعرض "ضاحي" أهم الإنجازات في هذه الفترة من زيادة المعاشات بنسبة 15% وانتظام صرفها، ونجاح النقابة في توفير الإيرادات التي حققت صرف معاشات للمهندسين وأسرهم بلغت 2،5 مليار حتى تاريخه، ما تم تقديمه من رعاية صحية للمهندسين وأسرهم والتي تقرب من 350 مليون جنيهًا، حل جميع المشاكل المستعصية والمتراكمة في كل مشروعات الإسكان التي قامت بها النقابة لصالح أبنائها.

وأكد أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متميزة بالنقابات الفرعية والنقابة العامة، في مختلف مجالات الهندسة وإدارة المشروعات ارفع مستوى أداء المهندسين، مشيرا إلى الندوات العلمية والتثقيفية المتميزة في مجالات المياه والطاقة والأمن الصناعي والتطبيقات الحديثة والتقنيات في مجال الهندسة المدنية.

وتابع " تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة من خلال حضور اجتماعات لجنة التعليم الهندسي بالمجلس والتواصل المستمر مع الدكتور وزير التعليم العالي فيما يخص تنظيم قواعد القبول بالمعاهد الهندسية لتخفيض الأعداد عن طريق تحديد حد أدنى 10% فرق في مجموع قبول الثانوية العامة بينهم وبين كليات الهندسة بالجامعات".

التحول الرقمي للأنشطة

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بعدم إصدار أي تصاريح جديدة، لإنشاء معاهد جديدة لمدة 5 سنوات مع تكوين لجنة دائمة تنبثق من لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى لمتابعة وتقييم هذه المعاهد واتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد أنه تم البدء في التحول الرقمي للأنشطة الخاصة بالنقابة لتسهيل تقديم خدمات النقابة لأعضائها، مشيرا إلى التقدم بتعديلات قانون النقابة لمجلس النواب، تم المناقشة الوافية بلجنة الإسكان وبحضور المهندسين أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس النواب.