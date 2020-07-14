شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد قبل قليل طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى العاشرة صباح اليوم حيث قام الطلاب بالمراجعة من خلال ملازم وأوراق بها منهج اللغة الثانية، فيما تشمل اللغة الثانية" الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" .

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، إن اللغة الثانية يؤديها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن الأسئلة ستكون واضحة ووفق مواصفات فنية، مشددا على أن طبيعة امتحان اللغة الثانية تأتى سهلة بلا رهبة، قائلا: لن تكون هناك أى إشكالية فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى جميع فروعها.

وأوضح أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الفرنسية، يتضمن 36 سؤالا يجيب الطالب فيها عن 33 جزئية أو سؤالا فقط، مخصص لها ساعتين فقط من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما أن المادة من 40 درجة، موضحا أنه على الطلاب أن يقرأوا الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عليها ويركزوا فى المراجعة على كتاب المدرسة والوسائل المتاحة كمصادر للمراجعات.

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وفى اللغة الإيطالية، قال رئيس الامتحانات، إن الطالب سوف يجيب عن 36 سؤالا موزعة على 12 صفحة النجاح فى المادة من 20 درجة لأن الدرجة الكلية للمادة من 40 درجة، درجة الرأفة فيها 4 درجة، إضافة إلى 36 سؤالا فى اللغة الألمانية مخصص لها 40 درجة وفى الأسبانية 36 سؤالا من 40 درجة.