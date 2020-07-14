تعرف على أهداف برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن أهداف برنامج الوسائط المطبوعة وهي إعداد مصمم قادر على القيام بعمليات التصميم والإنتاج وحل المشكلات المتعلقة بها في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها.
وتعد الدراسة فى البرنامج دراسة متخصصة ومتميزة للتصميم والتكنولوجيا لتحقيق التميز والوصول بصناعة الطباعة للأسواق العالمية.
ويستطيع الطالب بعد التخرج العمل في العديد من مجالات العمل وهي دور النشر ومؤسسات الطباعة الصحفية، مؤسسات طباعة المطبوعات المؤمنة والبنكنوت، مؤسسات الطباعة التجارية والدعائية، مؤسسات طباعة التغليف، مؤسسات التجهيزات الطباعية بأنواعها المختلفة، مؤسسات التصميم الطباعي، مؤسسات الدعاية والإعلان، أقسام الدعاية وتصميم المطبوعات بكافة المؤسسات علي اختلاف أنشطتها، مؤسسات تحويل الخامات الورقية والكرتونية.
وكان مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، أعلن عن فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وسوف تكون لغة الدراسة هى اللغة الفرنسية وذلك بالمعهد الفرانكفونى الدولى بجامعة فيتنام القومية.
وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى بيان صادر عن جامعة حلوان أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم 15 يوليه 2020 ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالى:
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي: https://bitlylink.com/PsCbj وكذلك الرابط:
وتأتى هذه المنحة فى إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات حيث سبقت مشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية فى ابو ظبى عام 2015، بالإضافة إلي اختيار سيادته نائب رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط عام 2017.
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