شكرا لقرائتكم خبر عن سماع الشهود فى محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة اليوم، الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة ولعل أبرزها محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف.

محاكمة ممدوح حمزة

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، لأقوال الشهود فى محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهماه بالتحريض على العنف.

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وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

أحداث مترو المطرية

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمه المتهم عمرو طلال على الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مترو المطرية".

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم واثنين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1356 لسنة 2016 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2081 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، بأنهم في يوم 17 يناير 2016 بدائرة قسم المطرية اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من خمس أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم بالجريمة، كما أنهم عطلوا عمداً سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية وهي القطار رقم 307 اتجاه المرج.