خطر الموت.. قواعد تنظم سير سيارات النقل على الطرق

.

وواصلت وزارة الداخلية جهودها فى تفعيل قواعد ونظم المرور حرصاً على سلامة المواطنين، حيث بدأت الإدارة العامة للمرور فى إعادة تنظيم سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى، والبدء فى وضع اللوحات الإرشادية على الطريق، فى ضوء توجيهات اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، للأجهزة الأمنية المعنية بمواجهة حوادث الطرق وإيجاد الحلول لتدارك السلبيات التى تتسبب فى وقوعها، وما يسفر عنها من حدوث خسائر بشرية ومادية، وفى إطار تنظيم حركة سير سيارات النقل والنقل الثقيل على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى سيارات النقل الالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإعادة تنظيم سير سيارات النقل بالطريق الدائرى، وذلك على النحو التالى: