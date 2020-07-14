شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الموت.. قواعد تنظم سير سيارات النقل على الطرق والان مع تفاصيل الخبر
وواصلت وزارة الداخلية جهودها فى تفعيل قواعد ونظم المرور حرصاً على سلامة المواطنين، حيث بدأت الإدارة العامة للمرور فى إعادة تنظيم سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى، والبدء فى وضع اللوحات الإرشادية على الطريق، فى ضوء توجيهات اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، للأجهزة الأمنية المعنية بمواجهة حوادث الطرق وإيجاد الحلول لتدارك السلبيات التى تتسبب فى وقوعها، وما يسفر عنها من حدوث خسائر بشرية ومادية، وفى إطار تنظيم حركة سير سيارات النقل والنقل الثقيل على الطرق.
وأهابت وزارة الداخلية بقائدى سيارات النقل الالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإعادة تنظيم سير سيارات النقل بالطريق الدائرى، وذلك على النحو التالى:
- منع مرور سيارات النقل من حمولة (5) أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً فى المنطقة المحصورة من مطلع محور المريويطة الجديدة فى الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين (اتجاه الشرق).
- يسمح بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً.
- يسمح مرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة فى المنطقة ما بين مطلعى محور المريوطية الجديد مروراً بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الزراعى (اتجاه الغرب) وحتى الوصول لمدخل محور الفرق سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين.
وأهابت وزارة الداخلية بقائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد ونظم المرور والإشارات الضوئية المرورية الإلزامية والإرشادية بالشوارع والمحاور الرئيسية والميادين وبالسرعات المقررة على الطرق وفحص السيارات قبل القيادة للحد من وقوع الحوادث المرورية، حرصاً على سلامتهم وسلامة الغير من قائدى السيارات والمارة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطر الموت.. قواعد تنظم سير سيارات النقل على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.