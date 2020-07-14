شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبدأ اليوم قبول بحوث طلاب فرق النقل الراسبين بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كليات جامعة حلوان اليوم الثلاثاء فى استقبال بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى من الطلاب الراسبين والذين لم يقدموا رسائل الأبحاث بالمرحلة فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى لجداول الكليات.

ووضعت جامعة حلوان الجدول الزمنى الذى ينطلق من اليوم الثلاثاء 14 يوليو وحتى 21 يوليو، على أن يكون إعلان نتائج تقييم البحوث فور الانتهاء من عمليات التقديم وبحسب طبيعة الاعداد فى كل كلية.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والذى قرر منح طلاب فرق النقل الراسبين فرصة ثانية حال الرسوب في تقييم البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتي تم الغاءها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وعلى جانب آخر، تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات طلاب الفرق النهائية تحريريا وسط إجراءات وقائية واحترازيه مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب حلوان، أعلن أنه تم أخذ الموافقات لبدء التجارب العلاجية السريرية على مرضى كوفيد 19 بهدف إثبات فعالية أحد الأدوية فى العلاج، وذلك بهدف المشاركة في حل الازمة الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد ونظراً لاهتمام جامعة حلوان فى الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وقال القفاص فى بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل ، أنه سيتم بدء التجارب السريرية على نوعين من الأدوية فى مستشفيات جامعة حلوان، حيث يعد عقار الريمدسيفير هو إحدى التجارب السريرية المستحدثة وهو الدواء الوحيد الذي أخذ موافقات عالميا فى علاج الكوفيد 19 حيث سيتم تجربته فى عدد من المستشفيات الجامعية ومنهم مستشفي بدر الجامعي بجامعة حلوان .