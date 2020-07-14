الجريمة في 24 ساعة| الشرف وراء 4 جرائم قتل.. وضبط المتحرشين بهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، في الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جرائم قتل بسبب علاقات غير شرعية، ضبط 6 متهمين بالتحرش لفظيًا بالفنانة هنا الزاهد، وحريق بشقة سكنية بمصر الجديدة، وكلب ينهش جسد طفلة حتى الموت في الغربية.

- "شقيقها وطليقها كلمة السر".. ذبح ربة منزل لسوء سلوكها بسوهاج

ذبح عامل شقيقتته بمساعدة ابن عمه "طليقها"، لسوء سلوكها بجهينة، شمالي محافظة سوهاج.

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- اختلفا على ممارسة الشذوذ.. كشف لغز جثة حديقة الشلالات في الإسكندرية

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز داخل حديقة الشلالات، إذ تبين أن وراء الجريمة واقعة شذوذ جنسي.

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- بلطجية يقتلون محصلًا بشركة المياه للاستيلاء على أمواله بالفيوم

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها للقبض على مرتكبي واقعة الاعتداء وقتل محصل بشركة المياه أثناء سيره بدراجته النارية بالطريق الدائرى بالفيوم.

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- كلب ينهش جسد طفلة حتى الموت في الغربية

لقيت طفلة حارس عقار مصرعها متأثرة بجراحها إثر عقر كلب ونهشه لها حتى الموت أعلى سطح العقار الذي يعمل فيه والدها في شارع الجلاء التابع لدائرة كفر الزيات.

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- "دماء في غرفة مبعثرة".. هنا قُتلت "عجوز دسوق" في كفرالشيخ (صور)

غرفة بسيطة كائنة فوق سطح منزل عائلة يقع في بداية شارع الغفران بمدينة دسوق في كفر الشيخ، شهدت جريمة قتل بشعة لعجوز في العقد الثامن من عمرها على يد عامل أثناء استغراقها في النوم.

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- نباح "كلب" يوقع "حرامي شقق" في قبضة الشرطة بالهرم

نباح كلب كان سببا في إفساد مخطط لص شرع في سرقة وحدة سكنية بمنطقة الهرم، مستغلا عدم تواجد قاطنيها.

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- ضبط 6 متهمين بالتحرش لفظيا بالفنانة هنا الزاهد في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبى واقعة التحرش بالفنانه هنا الزاهد في الجيزة.

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- بـ4 سيارات إطفاء.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في مصر الجديدة دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية في ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

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- ضبط طالبين ظهرا في فيديو أثناء العبث بطفايات قطار بالشرقية

ضبطت شرطة النقل والمواصلات، طالبين بالشرقية لقيامهما باللهو داخل عربة أحد القطارات وتفريغ طفايتي حريق وتصوير الواقعة وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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- الداخلية تكشف حقيقة قيام خارجين على القانون بسرقة عقارات سكنية بالشرابية

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً استغاثة مواطنين من قاطنى منطقة عزبة أبو خليفة بدائرة قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أشخاص خارجين على القانون بتسلق أسطح العقارات سكنهم وسرقة محتوياتها.

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- ضبط طالب يبيع سماعات غش الامتحانات عبر "فيسبوك" في سوهاج

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، طالب بسوهاج لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيس بوك"، لاستخدامها في أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

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