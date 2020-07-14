شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يستوقف موكبه بسبب «برج سكني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقف الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، موكبه أمام برج سكنى، الإثنين، بالطريق الزراعى، بمركز ببا جنوب المحافظة، قائلا: «عايز أشوف ترخيص البرج ده.. لازم تكون أمامى اليوم كل أوراقه».

واستفسر المحافظ عن الإجراءات المتخذة حال وجود مخالفات فى البرج السكنى، كما استوقف موكبه للاستفسار عن كيفية بناء ٣ منازل على أراضٍ زراعية، مطالبا رئيس مدينة ببا، المحاسب هانى الجويلى، بإحضار الأوراق المتعلقة بهم والإجراءات المتخذة ضد أصحابها.

وتابع المحافظ خلال توجهه لافتتاح مشروعات خدمية بمركز سمسطا أعمال تبطين ٨٠ كيلومترا من ترع مركز ببا، مستفسرا من المهندس المسؤول عن الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع.

وقال المحافظ: «مشروع تبطين الترع والمصارف يستهدف الحفاظ على المياه وضمان وصولها لنهايات الترع دون عوائق، ما يحقق عدالة توزيع المياه بين الأراضى الزراعية، وعدم تعرض أجزاء منها للبوار أو إتلاف المحاصيل، نتيجة ضعف المياه فى مناطق نهايات الترع».

وأكد أن التبطين يستهدف تقليل نسبة البخر من المياه، والحفاظ عليها، والاستفادة منها فى الزراعة، دون إهدار، والحد من إلقاء المخلفات فى الترع، ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج، ويؤدى إلى وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى مواعيدها دون إهدارها.

وأوضح المحافظ أن التبطين يساعد المزارعين فى رى أراضيهم فى مختلف الأوقات، وتحقيق إنتاج أكبر من المحاصيل.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر تعليمات للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، وتشمل ترعا ومصارف تتفرع من النيل، فى إطار خطة وزارة الرى لتبطين 20 ألف كيلو متر، خلال عامين فقط.