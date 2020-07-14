شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استكمال الأعمال المائية التنموية بالسودان وأوغندا العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة استهدافها خلال العام الجاري 2020/2021 استكمال الأعمال المائية التنموية بدول السودان وجنوب السودان وأوغندا، فضلا عن دراسات إنشاء الممر الملاحي لبحيرة فيكتوريا "المرحلة الخامسة".

يشار إلى أن الممر الملاحي يستهدف ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، مما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول.

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وفي سياق متصل، أكدت الحكومة في خطة التنمية المقدمة إلى مجلس النواب، استكمال البنية الأساسية للمشروعات القومية بمجال الموارد المائية خلال العام الجارى لاسيما (شمال سيناء وتوشكى)، والحفاظ علي تأمين السد العالى وخزان أسوان، وتعميق وتوسيع خور وقناة مفيض توشكى لإمرار تصرفات الفيضانات العالية.

وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول تقدر بنحو 178 مشروعا لإنشاء سدود وحواجز وخزانات أرضية وبحيرات صناعية، فضلاً عن إنشاء وإحلال وتجديد 50 بئراً وتجهيز وتشغيل 120 بئراً للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربائية.