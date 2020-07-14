شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة: مائل للحرارة وشبورة مائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تتراوح فيها العظمى على القاهرة بين 35 – 36 درجة مئوية، وهناك رياح نشطة الخميس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وعن طقس اليوم الثلاثاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية، نشطة على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 40 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 24»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 29» .

أما غداً الأربعاء فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 30»، شمال الصعيد «39 – 25»، جنوب الصعيد «42 – 30» درجة مئوية.

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى جنوب سيناء مثيرة للأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة، ومثيرة للأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 30»، شمال الصعيد «38 – 25»، جنوب الصعيد «42 – 30» درجة مئوية.