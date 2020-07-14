شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة النجاح فى عينة فيزياء الثانوية 2020 مقارنة بالعام الماضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسبة النجاح فى عينة الفيزياء للثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى 2020، بنسبة نجاح 79.4%، مقابل 85.4%، للعام الدراسى الماضى 2019، فيما حصل هذا العام 486 طالبا على الدرجة النهائية، مقابل 626 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية العام الدراسى 2019.

وأظهرت نتائج تصحيح العينة العشوائية للعام الدراسى الحالى 2020، أن عدد ما تم تصحيحه من كراسات الإجابة وصلت إلى 15 ألفا و655 ورقة أسفرت عن نجاح 12434 طالبا وطالبة، مقابل 13 ألفاً و638 ورقة أسفرت عن نجاح 11 ألفاً و646 طالبا وطالبة العام الماضى، أى أن عدد كراسات العينة هذا العام أكبر مع انخفاض فى نسبة النجاح.

وشهدت نتيجة عينة الفيزياء العشوائية هذا العام، 2020، حصول 3270 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، كما حصل 2546 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

أما نتيجة العام الماضى فى عينة الفيزياء حصل فيها 4 آلاف و62 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألفان و608 طلاب وطالبات على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و802 طالب وطالبة على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.