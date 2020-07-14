شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. والدة طالب كفر الشيخ الغريق:" عاوزه قلبى يبرد برؤية جثمانه وأكرمه بدفنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات يكسوها الحزن والألم، ناشدت والدة نور سعد إبراهيم كلش الطالب الغريق في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل، كل المسئولين بمساعدتها للعثور على جثمان نجلها الغريق، مؤكدة أنها تتواجد من قبل الفجر بشاطئ الأمل تنتظر نجلها، لعله جثمانه يطفو أو يعثر عليه الغواصين.

وأكدت والدة الشهيد نور سعد كلش لــ" الخليج 365 "، أنها كانت تتمنى أن تكون جهود البحث ابنها مكثفة، وأنها تعلم أن أمواج البحر الشديدة قد تكون عائقاً.

وقالت والدة الطالب الجامعى، أنها محتاجة للإطمئنان على ابنها بالعثور على جثته، وأنها تحمد الله على إبتلاءه، داعية الله أن يكون من الشهداء، وتتمنى أن يرتاح قلبها برؤيته، مؤكدة أن أخر كلمة قالها قبل مجيئة لبلطيم " إنتى حببتي ياماما ".