شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أم 3 شباب ماتوا غرقا بشاطئ النخيل: رضيت بقضائك يا رب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت الإعلامية بسمة وهبه فيديو لها من على شاطئ النخيل بالإسكندرية مع محافظ الاسكندرية وام لثلاثة شباب توفوا غرقا أمس الاثنين. وروت الام "من البحيرة" تفاصيل غرق ابنائها الثلاثة وقالت انهم عثروا على جثمانين وفى انتصار الجثمان الثالث، وتوجهت الام بالدعاء الى الله وقالت "رضيت بقضائك يا رب واللهم لا اعتراض.. انا بس عاوزة ابنى التالت علشان ارد الوديعة والامانة لصاحبها اللى خلقها".

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