شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر تطالب الآثار بمد فتح المعابد والمواقع الأثرية لـ 6 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة سياحة الأقصر بمد فترة فتح المعابد والمواقع الأثرية حتى السادسة مساء، وذلك بدلا من الواحدة ظهرا حتى يمكن زيارة تلك المناطق بعيدا عن ساعات الظهر التى تشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة.

وقال ثروت العجمى رئيس غرفة سياحة الاقصر لليوم السابع أن مد الفترة حتى السادسة مساء يتيح زيارة تلك المواقع بشكل أفضل، خاصة عندما يتم فتح حركة السياحة الدولية، لافتا إلى أن شهرى يوليو وأغسطس يشهدان ارتفاع لدرجات الحرارة فى الاقصر واسوان. وأكد العجمى أن هذا الأمر يجب أن يتم قبل فتح حركة السياحة الدولية لمنطقتى الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار بفتح السياحة الدولية فى الأقصر وأسوان حتى تتمكن الشركات من الاستعداد للموسم الشتوى والذى تبدأ بشائره فى سبتمبر.

وكشف العجمى أن المستثمرين السياحيين فى الأقصر وأسوان عقدوا اجتماعات عديدة بالتعاون مع المحافظة وكتبوا مذكرة تفصيلية عن تحسن الوضع الصحى وقلة عدد الإصابات، ورفعوها لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى للبت فيها وعرضها على مجلس الوزراء.

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وكانت هيئة تنشيط السياحة قد كثفت حملاتها الترويجية للأقصر وأسوان من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بعد فترة غياب وتركيز على السياحة الشاطئية والترفيهية، ويتزامن ذلك من مطالبات بعض المستثمرين السياحيين فى الأقصر وأسوان بإعادة فتح السياحة الدولية أسوة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح. وكتبت الهيئة سلسة من التغريدات عن الأقصر وأسوان، وقالت:"سوق أسوان هو أحد الأماكن التى تجتمع فيها المهارة والموهبة معاً ! ستكتشف هناك أن كل قطعة مصنوعة بحب وخاصة الحقائب الملونة المنسوجة يدوياً التى يتم عرضها بأشكال عديدة.

تأكد من اقتناء واحدة في رحلتك القادمة إلى أسوان". كما أضافت فى تغريدة آخرى :"ستكتمل رحلتك الي الأقصر بعد زيارة سوقها السياحي. حيث يوجد محلات التحف، والمشغولات اليدوية، والبرديات، والإكسسوارات والملابس ذات الطابع الفرعوني، بالإضافة إلى محلات العطارة. ستجد ما يناسبك!".