شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الكهرباء للمواطنين لتشغيل التكيف بدون تأثير على الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدام الأمثل للطاقة لا يعنى التوقف عن الاستهلاك ولكنه يعنى توجيه الموارد المالية بشكل سليم والحفاظ على مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية.

ونصح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المواطنين بطرق تشغيل تكييف الهواء بدون أن تؤثر على قيمة فاتورة الاستهلاك والحفاظ على الاستمرار فى الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة.

وفيما يلى طرق تشغيل تكييف الهواء بدون التعرض لارتفاع فاتورة الاستهلاك:

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1- يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التأكد من غلق كافى النوافذ والأبواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.