شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من استخدام بوابات التعقيم بـ«الكلور » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة عودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها فى أماكن العمل المخصصة لهم فى أوقات العمل الرسمية بكامل القوة الأساسية، مع تطبيق رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، الإجراءات الاحترازية، وحذّرت من بوابات التعقيم بالكلور والمطهرات، مشيرة إلى أنه لا ينصح برش الأشخاص بالمطهرات فى أماكن العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للعاملين المصابين بفيروس «كورونا»، يتم منحهم إجازة استثنائية بموجب كتاب من اللجنة الطبية بالتأمين الصحى، وللسلطة المختصة تقييم أوضاع العاملين ممن لديهم ظروف خاصة، بما يتلاءم مع طبيعة عملهم ولا يؤثر سلبًا على كفاءة سير العمل.

وأعلنت الوزارة خروج 543 متعافيًا من الفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وشفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 24419.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات التقصى والفحوصات التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 89 حالة جديدة.

وشهد عدد من مستشفيات العزل فى المحافظات؛ ارتفاعًا فى عدد المتعافين من فيروس كورونا، وواصل عدد آخر استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج لهم.

فى الإسكندرية، أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى، تعافى حالتين جديدتين ليصل إجمالى حالات التعافى من الفيروس إلى 335 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل فى مارس الماضى.

وفى الدقهلية، أعلنت نقابة الأطباء وفاة الدكتورة سلوى فرحات، استشارى الحميات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، متأثرة بإصابتها بالفيروس، وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالمحافظة، إن الطبيبة اصيبت بالفيروس وتم حجزها بقسم العزل بمستشفى المطرية، ثم تم نقلها لمستشفى العزل فى تمى الأمديد ومنها إلى قسم العزل بمستشفى الصدر بالمنصورة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت 12 طبيبًا وطبيبة خلال الفترة الماضية إثر إصابتهم بفيروس كورونا بينهم طبيبان خارج البلاد.

وفى قنا، أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، خروج ١٠ حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا معظمهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.

وفى شمال سيناء، سجلت المحافظة أول إصابة فى الفريق الطبى على مستوى المحافظة، حيث أصيب ممرض من مدينة الشيخ زويد وتم حجزه فى قسم العزل بمستشفى العريش العام تحت الملاحظة الطبية، وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 283 حالة، حيث تم حجز 128 حالة منها فى المستشفيات وعزل 155 حالة منزليا بدون أخذ عينات، وأفادت نتائج العينات إيجابية 68 حالة وسلبية 57 حالة، وهناك 3 حالات لا زالت تحت البحث، علاوة على المعزولين منزليًا.

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وفى القليوبية، أعلن مستشفى بنها التعليمى، شفاء وخروج 10 حالات بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم ليصل إجمالى عدد المتعافين بالمستشفى إلى 109 حالات منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل، كما أعلن مستشفى الخانكة المركزى خروج 3 مرضى بعد تعافيهم، وقال الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى إنه تم استقبال 17 حالة جديدة، وأعلن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تعافى 3 مصابين وخروجهم من المستشفى.

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة، تعافى 5 مصابين وخروجهم من المستشفيات وعودتهم لمنازلهم، بينهم متعاف بحجر ملوى، و4 بمستشفيات العزل بالمراكز، فيما يواصل مستشفى الحجر الصحى بملوى علاج 77 مصابا داخل أقسام الرعاية والعزل، وأعلنت مديرية الصحة إصابة 13 آخرين وتم نقلهم لمستشفيات العزل والحجر بملوى.

وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحى بإسنا،، خروج 21 حالة جديدة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى 957 حالة، بينهم حالات من كبار السن.

وفى البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، شفاء وخروج 263 حالة تعاف جديدة من الفيروس من مستشفيات العزل والإحالة ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 3313 شخصًا.