شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لحل مشكلة الأمية فى خطة التنمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 إلقاء الضوء على العديد من الملفات والقضايا، الهدف منها النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى نفس الوقت ضخ مزيد من الاستثمارات، وفيما يلى نذكر الجهود المبذولة بشأن قضية ارتفاع نسبة الأمية، والمستهدف من نحو 25.8% فى 2017 إلى نحو 22% بنهاية عام 2021/20. وتتضمن برامج محو الأمية آليات العمل التالية: 1. إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأمية ومن تمت محو أميته. 2. تطوير برامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية والمناطق الجغرافية. 3. الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين في المراحل التعليمية المختلفة، والمتسربين في الفئة العمرية من 15-8سنة وذلك لسد لمنابع الأمية بشكل مطلق. 4. تفعيل دور الجامعات في جهود محو الأمية. Advertisements 5. دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إطار مبادرة المشروع القومي للصناعات الصغيرة "اتعلم.. اعمل.. اربح". 6. تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني لمواجهة الأمية. 7. إمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودى الدخل. 8. تطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات الدراسية المستخدمة في محو الأمية. 9. توفير معلمى محو الأمية المتخصصين. 10. الاهتمام بالتوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية.

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