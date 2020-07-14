شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التبرع بالدم يحمى من أمراض القلب والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، أن التبرع بالدم له فوائد أولها أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، وكذلك مخاطر الإصابة بالسرطان.

وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، قال إن هناك دراسات بدأت بالفعل منذ أبريل على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين، ولحين عرض النتائج نستيطع أن نقول إن النتائج مبشرة للغاية.

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وتابع سراج الدين أنه وبعد النتائج المبشرة لذلك قررنا مناشدة المتعافين للتبرع بالبلازما، وزيادة المعامل الإقليمية فى جميع المحافظات للتبرع بالبلازما.

وتابع إيهاب سراج الدين أن الأزهر الشريف أعلن أنه يجب تبرع المتعافين وكذلك الإفتاء، موضحاً أنه بعد ذلك اكتشفنا تزايدا فى أعداد تبرع المتعافين، قائلا: "لدينا أزمة فى الوصول للمتعافين وكل شىء متوفر من أجهزة وغيرها، وبيع البلازما للحالات وهم، وهناك إجراءات التبرع محددة عالمياً وبمعايير دولية وليست بأجهزة عادية وأماكن صغيرة".