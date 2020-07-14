شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتهاء المواعيد الاستثنائية لزيارة قصر البارون و700 زائر يوميا حد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى غدا الأربعاء المواعيد الاستثنائية لفتح قصر البارون، التى كان قد أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى فور فتح القصر للجمهور نظرا للإقبال على الزيارة، حيث يتم تطبيق مواعيد الفتح العادية من 9 صباحا و حتي 4مساء.

وفتح قصر البارون امبان أبوابه لاستقبال زائريه ابتداء من نهاية يونيو الماضى وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية بافتتاحه بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ وترميم قصر البارون امبان وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

ونظرا لرغبة عدد كبير لزيارة القصر قرر د. خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر بشكل استثنائى حتى منتصف يوليو لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بدلا من الرابعة مساء.

Advertisements

كما سيتم تخفيض عدد التذاكر إلى 700 تذكرة يوميا بدلا من 900، حيث يتم السماح بالزيارة بواقع 100 زائر كل ساعة، والحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخصا فى نفس الوقت كحد أقصى، وستستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى 45 دقيقة.

ويأخذ القصر زائريه فى رحلة إلى الماضى حين بدأ البارون إمبان فى إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفة فى أوائل القرن العشرين، حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب أن يتبعها الزائرون والسائحون خلال جولتهم داخل القصر، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات أيضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

ويقدم القصر معرضا لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.