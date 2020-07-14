شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك يتلقى اليوم كبرى الشركات لبحث إعلان أسعار المنتجات إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، ممثلى 12 من كبرى الشركات، التى تطرح منتجات سلع من خلال المنصات المختلفة والإلكترونية لإخبارهم بضرورة الإعلان عن الأسعار مع المنتجات، وعدم إعلان السعر على الخاص "أنبوكس خاص للمستهلك"، حيث إن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضا الأسعار معلنة بشكل واضح، كما سيتم إعطاء مدة 48 ساعة بعد عقد الاجتماع غدا للالتزام بذلك ومن يخالف سيتم تحرير محاضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضا الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددا على أن ذلك حق للمستهلك.

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وقال سمير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه خلال الأيام الماضية تم رصد بعض الكيانات والشركات تقوم بالإعلان عن الأسعار "خاصة " للمستهلك، حيث يتم عرض المنتج ثم إرسال السعر "أنبوكس خاص للمستهلك" بالمخالفة للقانون وأن قيمة الغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه سواء كان المعلن شركة أو مؤسسة سواء كان الإعلان إلكترونى أو من خلال أى وسيلة.



وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز يعمل على حاليا التوعية بحقوق المستهلك وأيضاً التاجر والمنتج، من أجل إيجاد مناخ ملائم لحصول كافة الأطراف على حقوقها بالتوازى أيضا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع بعض من الشركات لإخطارهم بضرورة الإعلان على أسعار المنتجات التى يتم طرحها بشكل عام مع المنتجات وأن يخالف ذللك يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة.



ويذكر أن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن قانون جهاز حماية المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصرى، وأنه تجرى دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز لديه مرصد إعلانى يقوم برصد الإعلانات المضللة من أدوية ومواد غذائية كما تم استقبال 60 ألف شكوى خلال الستة أشهر الماضية، ويتم حاليًا تقليل الفترة الزمنية لإزالة أسباب الشكوى تم فتح التواصل مع الشركات من خلال سيستم للاطلاع مع الجهاز على الشكاوى لسرعة الحل.