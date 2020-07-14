أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 931 حالة إيجابية جديدة بكورونا و77 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها المترو: تشغيل القطارات المكيفة الجديدة مع افتتاح محطات النزهة - عدلى منصور، ورئيس امتحانات الثانوية العامة: السبت تصحيح العينة العشوائية فى الكيمياء. الصحة: تسجيل 931 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 77 حالة وفاة الصحة تكشف عن 8 نصائح لمرضى الضغط لحمايتهم من مضاغفات المرض.. انفوجراف رويترز: غلق المقاهى بعد 10مساء يقلل نسبة الجريمة ويدعم الاستقرار الأسرى بمصر البنك المركزي يدعو المواطنين لعدم الكتابة على النقود: يكلفنا مبالغ باهظة البنك المركزي: العملات البلاستيكية من فئة 10جنيهات لن تلغي القديمة المترو: تشغيل القطارات المكيفة الجديدة مع افتتاح محطات النزهة - عدلى منصور وزيرة التعاون الدولى: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى منح الدولة القدرة على التعامل مع كورونا Advertisements وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ينتقدون عمليات التنقيب التركية عن الغاز بالمتوسط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ينتقدون عمليات التنقيب التركية عن الغاز بالمتوسط نائب رئيس جامعة عين شمس: 21 حالة اشتباه بكورونا وإيجابية 4 حالات بالامتحانات غدا.. طقس مائل للحرارة وشبورة بالقاهرة والعظمى 35 درجة رئيس امتحانات الثانوية العامة: السبت تصحيح العينة العشوائية فى الكيمياء مطار القاهرة يستقبل 13 رحلة دولية تقل 1869 راكبا من عدة دول التعليم تعتمد نتيجة عينة التاريخ للثانوية بنسبة نجاح 89.1% وزيرة الصناعة تكشف شروط تحويل سيارات البنزين إلى الغاز الطبيعى

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