شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: توجيه الشركات لزيادة إنتاجها لضمان توفير المستحضرات بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على الغمراوى المتحدث باسم هيئة الدواء أنه تم توجية شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الدواء نسعى إلى الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المواد الخام بما يلبى احتياجات السوق المحلى، وهو الأمر الذى يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء.

ولفت المتحدث الإعلامى لهيئة الدواء أنه بالرغم من أزمة تفشى فيروس كورونا واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الأزمة لم يتأثر سوق الدواء المصرى نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة، حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهرى مارس وأبريل بزيادة 3 ملايين دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضى.

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وقال إن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية في وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية التصدير ووضع الخطط والسياسات اللازمة لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية ودعم جهود الدولة لفتح آفاق جديدة للتصدير.

وكانت أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلى، حيث أكد الدكتور على الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمى، إن هيئة الدواء سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالى للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرى، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.