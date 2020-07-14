"الصحة" تقرر عودة العاملين بها بكامل القوة وبالمواعيد الرسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، الأمر الإداري رقم 1 لسنة 2020، بعودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، للعمل بكامل القوة وبالمواعيد الرسمية. ونص القرار علي قيام رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم التاكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي تكفل سلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات. Advertisements كما شمل القرار علي منح العاملين المصابين بفيروس كورونا، إجازة استثنائية بموجب قرار من اللجنة الطبية التابع لها العامل بالتأمين الصحي. وأقر القرار للسلطة المختصة مباشرة اختصاصها في تقييم أوضاع العاملين الذين لديهم ظروف خاصة بما يتلائم مع طبيعة عملهم بما لايؤثر علي كفاءة سير العمل.

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