شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: افتتاح المركز المصرى الألمانى أغسطس وإتاحة فرص عمل للشباب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ونجاح الدولة المصرية وإعلان الرئيس عدم خروج أى مركب للهجرة غير الشرعية فى 2016 وهو ما يمثل نجاح للدولة المصرية بكل مؤسساتها.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال حوارها ببرنامج مساء DMC ، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية وإنما هي ضد الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أعلن في مؤتمر شباب العالم الأخير بشرم الشيخ عن مبادرة هامة جدا وهى مبادرة مراكب النجاة، قائلة :"اشتغلنا ونزلنا للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية".

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وأشارت وزيرة الهجرة، للتعاون المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، من خلال توقيع العقد التنفيذى للمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مؤكدة أن المركز يعتبر أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والذى يأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المركز يوفر قائمة بفرص العمل المتاحة فى السوق الألمانى، موضحة أن المركز سيتم افتتاحه في شهر أغسطس ويتضمن موقع اليكترونى يطرح من خلاله كل فرص العمل الموجودة في ألمانيا، ويستهدف في المقدمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ، وسيقدم أيضا تأهيل للغة الألمانية وسيعطى ورش تدريب قبل المغادرة وتنمية القدرات الحرفية والمهنية لاستيعاب الشباب المصرى في سوق العمل الألمانى، وإعادة الادماج للمهاجرين غير الشرعيين بعد العودة لوطنهم .

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المركز يعمل على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين إلى مصر وخلق فرص اجتماعية واقتصادية لهم فى وطنهم الأم وتشمل مجالات عمل المشروع، فرص التدريب والتوظيف فى ألمانيا، وكذلك فرص التدريب والتوظيف فى مصر، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المركز سوف يقوم بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ حيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية فى مصر والخارج، وهو ما يتماشى مع الهدف من المشروع وهو المساهمة فى تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبى الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير النظامية، ويوفر متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، وعرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.