شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مجلس الشيوخ مفيهوش تمثيل للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها التقت المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤخرا لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ والاستعدادات الجارية لذلك.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال حوارها ببرنامج مساء DMC ، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وموقع الوزارة سيعلن على مواقعهم الإليكترونية بيانات كل المرشحين وبرامجهم تسهيلا للمواطنين في الخارج المشاركة في الاقتراع.

وتابعت وزيرة الهجرة،" بلاقى استفسارت كثيرة من المصريين في الخارج فيما يتعلق برغبتهم في الترشح لمجلس النواب ومجلس الشيوخ "، مضيفة:"مجلس الشيوخ مفيهوش تمثيل للمصريين في الخارج ولكن مجلس النواب هو الذى له تمثيل من المصريين في الخارج".

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبل في وقت سابق، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ والاستعدادات الجارية لذلك.

Advertisements

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

و أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم وضع القائمة النهائية للمرشحين والسّير الذاتية الخاصة بهم وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج، فور الانتهاء منهم، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فضلا عن إتاحتها على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية، ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته في مجلس الشيوخ.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي 9 و 10 أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل.