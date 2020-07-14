شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: رؤيتنا تعتمد بشكل أكبر على نقل البضائع خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن مصر شهدت منذ بداية شهر يناير الماضى انخفاضا في عدد الوافدين إلى مصر وكانت البداية بدولة الصين ثم السعودية، ثم بدأت باقى الدول بسبب أزمة كورونا.

وأضاف وزير الطيران المدنى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه في شهر مارس الماضى الدولة أخذت قرارا بتشكيل لجنة كورونا التي اتخذت القرارات الخاصة بمنع رحلات الطيران، لمواجهة أزمة الفيروس والحد من انتشاره.

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وتابع وزير الطيران المدنى: رؤيتنا في هذه الصناعة تعتمد بشكل أكثر على نقل البضائع خلال الفترة المقبلة.

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن هناك تنسيقا بين الوزارات في تفقد المطارات والمناطق السياحية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يتم قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، متابعا: جئنا إلى شرم الشيخ للجلوس مع المستثمرين في الغردقة وشرم الشيخ والاستماع إلى مشاكلهم في قطاع الطيران لنسعى إلى حلها.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن الزيارة التي يجريها لمطار شرم الشيخ هي الزيارة الثالثة، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وارتداء الجميع الكمامات ، والتأكد من أن كافة الإجراءات التي يتم اتباعها في المحافظة جيدة.