شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب محمود مغاورى أمينا عاما لنقابة المهندسين.. وأحمد عثمان وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المجلس الأعلى لنقابة المهندسين اليوم الاثنين، انتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة، فى جو ساده الإحترام والود والديموقراطية والشفافية.

وأسفرت الانتخابات التى جرت عن فوز، المهندس أحمد عثمان وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس محمد عبد العظيم، وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات، المهندس محمود مغاورى أمين عام بالتزكية، المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق بأغلبية الأصوات، المهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، والمهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

وقالت نقابة المهندسين، فى بيان،: إنه بناءاً على دعوة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، لأعضاء المجلس الأعلى فى أجواء ديمقراطية واعية تم عقد الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين بأغلبية حضور بلغت 52 عضواً، وفى بداية الجلسة وجه نقيب المهندسين الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهى عضويتهم وهنأ الأعضاء الجدد وكذا وجه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهى ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية .

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واستعرض ضاحى أهم الانجازات التى نفذت فى الفترة السابقة، وأهمها زيادة المعاشات و انتظام صرفها للمهندسين وأسرهم، وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة وجميع مشروعات الإسكان وما تم من إجراءات فى مجال التعليم الهندسى والارتقاء بالمهنة وما تم من مجهودات فى قانون المصالحة على مخالفات البناء وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين .

ودعا جميع المهندسين المصريين للإرتباط بنقابتهم والعمل جميعاً بروح الفريق مؤكداً أن نقابة المهندسين العريقة هى بيت كل المهندسين المصريين وهى الحصن والمنبع الذى يتحقق فيه رفعه شأنهم المهنى وتحقيق الأهداف القوميه للدور المهنى للنقابة وأثنى على ما بذلوه للوطن من مجهود وإشتراكهم الفاعل فى تحقيق وإنجاز المشروعات القوميه التى بلغت 2.2 تريليون جنيهاً .

ووجه ضاحى بضرورة تضافر كل جهود مهندسى مصر خلال الفترة القادمه من أجل رفعه نقابتهم والإرتقاء بالمهنة وتفعيل أنشطة النقابة الهندسية والصحية والإستثمارية.