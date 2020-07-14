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رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كليتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية على لجان كليتي التربية الفنية والتربية الموسيقية وذلك لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية النهائية للعام الجامعى 2020/2019.

 

وأوضح رئيس الجامعة إنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات، وذلك وفق خطة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع داخل الجامعة أثناء فترة الامتحانات. 

 

وأطمان رئيس جامعة حلوان على تطبيق جميع الكليات الإجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات وكذلك استخدام الكاشفات الحرارية أمام اللجان وارتداء الطلاب الكمامات وتوفير أدوات التعقيم مع التأكيد على استخدام كل طالب ادواته الشخصية. 

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وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة التي أجراها على لجان الامتحانات بكليتي التربية الفنية والتربية الموسيقية على ضرورة تطبيق قواعد التباعد بين الطلاب مع الحرص على اتساع المسافات داخل اللجان وتوفير التهوية اللازمة في اللجان.

 

كما اطمأن رئيس جامعة حلوان على الطلاب خلال أداء الامتحانات ومستوى أسئلة  الامتحان من خلال تعليقات الطلاب للتأكد من عدم وجود غموض في الاسئلة.

 

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