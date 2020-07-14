شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تمنح 44 فدانا فى مدينة إسطنبول لوالدة أمير قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحفية "سوزجو" التركية أن السلطات وافقت على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشاؤها حول قناة إسطنبول، لتصبح بذلك الأرض التى اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة في منطقة بقالي والبالغ مساحتها 44 فدانًا منطقة سياحية وتجارية.

وذكر موقع "تركيا الآن" أنه لا تزال أعمال تطوير المدينة الجديدة مستمرة فى الوقت الذى لا يزال عدد كبير من الخبراء والسياسيين الأتراك يرفضون هذا المشروع الذى أعلنه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عام 2011.

وأعدت وزارة البيئة خطة مكونة من 7 مراحل، ووصل المشروع في محافظتي أرنافوتكوي وباشاك شهير إلى المراحل الثلاث الأولى، وعلقت الوزارة الأعمال فيه بدءًا من 2 يوليو بسبب الاعتراضات، كما تمت الموافقة على الاستثمار العقاري للشيخة موزة في أرضها التي تقع بطريق قناة إسطنبول.

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وحسب ما نشرت جريدة سوزجو التركية فإنه من الممكن بناء مراكز تسوق وإدارة وفنادق ومكاتب ومطاعم وبازارات ومتاجر متعددة الطوابق وبنوك ومؤسسات مالية وسياحية على تلك الأرض، ويمكن دمج تلك المشروعات إما في بناء واحد أو في عدة أبنية مختلفة.

وذكر بعض خبراء العقارات أن سعر الوحدة للمتر المربع في تلك المنطقة كان 300 ليرة وقت شراء موزة لتلك الأرض، وأن الأرض كاملة ربما تم شراؤها مقابل 12 أو 13 مليون ليرة، ولكن تبلغ القيمة الحالية لتلك الأرض 20 - 25 مليون ليرة، مؤكدين أنه بدخول تلك المنطقة إلى خطط التصميم للمناطق الجديدة سيزيد سعر الأرض بما لا يقل عن 5 مرات من سعرها وقد يزداد أكثر وفقًا لمراحل تطوير المنطقة.

وسيتم تخصيص جزء من تلك المنطقة من أجل السياحة الصحية، وإنشاء مرافق، مثل الجامعات ووحدات البحث والتطوير ومراكز إعادة التأهيل والقرى الصحية، ومن المقرر أن تعمل تلك المرافق على الصعيدين الوطني والدولي. وستكون هناك فنادق ومراكز تسوق، حيث سيتمكن المرضى وأقاربهم ممن يأتون إلى تلك المنطقة للخدمات الصحية من الاستفادة منها.