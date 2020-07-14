شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد الانتهاء من نقل مرافق المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، فتح شارع الهرم بعد الانتهاء من أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع (غاز طبيعى)، والمتعارضة مع مسار المشروع.

Advertisements

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت شارع الهرم بسبب إجراء عملية قطع عرضى لشارع الأهرام (غلق جزئى) بالاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة، بدون تعطيل حركة المرور لمدة (4 أيام) ابتداء من صباح السبت الماضى وحتى الخامسة من اليوم الثلاثاء، على أن يكون العمل ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.