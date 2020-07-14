شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق العمل بمشروع القمر الصناعى "مصر سات 2" يكشف عن موعد الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم مدحت رئيس فريق العمل في مشروع القمر الصناعى مصر سات 2، إن القمر الصناعى مصر سات 2 بدأ العمل به في عام 2019، ولكن أزمة فيروس كورونا خلال المرحلة الراهنة أجلت العمل في القمر بعض الوقت، ولكن عاد العمل بالتعاون مع الجانب الصينى في القمر الصناعى.

وأضاف رئيس فريق العمل في مشروع القمر الصناعى مصر سات 2، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن القمر الصناعى مصر سات 2 من المفترض أن يتم إطلاقه في عام 2022، حيث جرى الانتهاء من التصميم الخاص به وخلال العام المقبل سيتم بداية التصنيع والتنفيذ، ومع العام الثانى سنبدأ في التجارب الخاصة به.

وتابع رئيس فريق العمل في مشروع القمر الصناعى مصر سات 2، أن القمر الصناعى سيتم تجميعه في مصر لأول مرة، حيث إنه لأول مرة قمر بالمستوى هذا سيتم تجميعه خارج الصين، موضحا أن هذا القمر الصناعى أول منحة من الصين في التكنولوجيا الخاصة بالأقمار الصناعية، حيث إن مصر أول دولة أرادت الصين أعطاها منحة في هذا المجال.

ولفت رئيس فريق العمل في مشروع القمر الصناعى مصر سات 2، إلى أن حجم منحة الصين في هذا القمر الصناعى 45 مليون دولار، بجانب منحة صينية في مجال تجميع الفضاء، وبالتالى سيصل إجمالي المنح الصينية في هذا المجال 100 مليون دولار.