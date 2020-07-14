شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى: تركيا تخرق قواعد الشرعية الدولية بالحديث عن عمل عسكرى مباشر فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه لم نصل للغاية المأمولة بشأن مفاوضات سد النهضة، مضيفاً: "سنقدم تقريرا نهائيا عن جولة المفاوضات لرئيس الاتحاد الإفريقى".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه لدينا إرادة سياسية للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، موضحا أن النيل ملك لكافة الدول التي يمر بأراضيها ولكل حقوق والتزامات لمن يستفيد من هذا المورد.

من ناحية أخرى أوضح وزير الخارجية، أن تركيا تتحدث عن عمل عسكرى مباشر في ليبيا وهو خرق لقرار مجلس الأمن ولقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تطورا بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى أن الجيش الوطنى الليبى أكد أنه سيتصدى للاحتلال التركى.

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وكانت اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التى إستمرت على مدار 11 يوما برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وعُقدت اليوم إجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك إجتماعاً وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى نهاية الإجتماع إتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة.