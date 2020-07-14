شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. الكرة الأرضية تمر اليوم بين الشمس والمشترى "النجم العاجز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل كوكب المشترى إلى التقابل مع الشمس فى سماء الأرض اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 عند الساعة (8 صباحاً بتوقيت جرينتش)، حيث تمر الكرة الأرضية بين الشمس والمشترى.

وكشفت الجمعية الفلكية فى تقرير لها أن ظاهرة تقابل المشترى حدث سنوى تمثل منتصف أفضل وقت خلال السنة لرصد وتصوير هذا الكوكب وأقماره بسماء الوطن العربى، نظرا لأنه سيكون مرئيا طوال الليل والأقرب خلال العام، حيث يرصد بالعين المجردة بالأفق الشرقى بعد غروب الشمس وبداية الليل، ويصل أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل (منتصف الطريق بين غروب اتشمس وشروقها) بالأفق الجنوبى الشرقى، وسيبقى الكوكب مرئياً إلى أن يغرب بالأفق الغربى بالتزامن مع شروق الشمس.

وأوضح التقرير: "عند رصد كوكب المشترى باستخدام المنظار المثبت على حامل ثلاثى الأرجل يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة التى تسمى (أقمار غاليليو) كنقاط ضوئية على جانبى المشترى، وعند الرصد من خلال التلسكوب سيلاحظ أن غلافة الجوى ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة غيوم ملونه منتظمة بالتوازى مع خط استواء الكوكب.

وتلك الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات فى عتمة غيوم الكوكب بسبب امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمدة، فالأحزمة البراقة فيها تركيزات أعلى من الأحزمة الداكنة، ولهذا السبب فإن التركيز المختلف يحافظ على تلك الأحزمة منفصلة من خلال الرياح السريعة التى تصل سرعتها إلى ما يزيد على 650 كيلومتر بالساعة.

ويعتبر أحد أكثر الأشكال المميزة التى ترصد على المشترى هى العاصفة الضخمة التى تسمى البقعة الحمراء العظيمة، وهى كبيرة كفاية ليسقط بداخلها كوكب بحجم الأرض، وقد أظهرت صور حديثة بأن هذه العاصفة والتى تعصف منذ اكثر من 150 سنة يتقلص حجمها بشكل مستمر والسبب غير معروف.

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ويطلق على كوكب المشترى تسمية النجم العاجز، لأنه يمتلك مكونات النجوم ولكن حتى تحدث فيه تفاعلات نووية حرارية يجب دمج 80 كوكب مثل المشترى على الأقل ليصبح ضخم كفاية ليشتعل مثل النجوم.

وفى تقابل هذا العام 2020 سوف يسطع المشترى ظاهرياً بالقرب من زحل وأمام مجموعة نجوم القوس، والتى سيبقى أمامها حتى أواخر ديسمبر القادم 2020.

ومن السهل التفريق بين الكوكبين، فالمشترى يظهر كنقطة بيضاء فائقة اللمعان فهو يتفوق على زحل الذهبى بـ 14 مرة وهذا ما يجعله فى ترتيب رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة الذى يرصد حاليا بالأفق الشرقى مع المذنب نيووايز الساطع قبل شروق الشمس.

وإن ظاهرة تقابل المشترى تحدث كل 13 شهرا تقريباً وهى المدة التى تستغرقها الأرض لتقوم برحلة واحدة حول الشمس بالنسبة للمشترى، وعليه فإن تقابل المشترى يأتى متأخراً بحوالى الشهر كل عام، ففى العام الماضى 2019 حدث تقابل المشترى فى العاشر من يونيو، وفى العام المقبل 2021 سيحدث فى التاسع عشر من أغسطس.

ويشار إلى أن كوكب المشترى سيكون فى أقرب مسافة من الأرض (619.241 مليون كيلومتر) فى اليوم التالى الأربعاء 15 يوليو عند حوالى الساعة 01:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:00 صباحا بتوقيت جرينتش).

جدير بالذكر أنه خلال أسابيع بعد تقابل المشترى سيصل الكوكب إلى أعلى نقطة فى السماء مبكراً بأربع دقائق كل ليلة، وسيبقى مرصوداً فى سماء المساء لبضعة أشهر مقبلة.