شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يكشف حقيقة الخلافات بين ترامب وفاوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير خبراء الأمراض المعدية، مستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي بشأن جائحة فيروس كورونا. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الدكتور فاوتشي والرئيس دونالد ترامب كانت بينهما دائما علاقة جيدة جدا. الجدير بالذكر أن دونالد ترامب انتقد في الفترة الأخيرة مسؤولي الصحة في الحكومة وتوجيهاتهم في الوقت الذي تهدد فيه زيادة مطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تخفيف قيود العزل العام في مختلف أنحاء أمريكا. Advertisements

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