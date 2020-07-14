شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" الكلب عقرها حتى الموت.. حكاية مصرع ابنة حارس عقار فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حادث صادم، لقيت طفلة - مصرعها متأثرة بجراحها إثر قيام كلب بنهشها وعقرها حتى الموت ، أعلى سطح العقار الذى يعمل فيه والدها بشارع الجلاء التابع لدائرة كفر الزيات في محافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم كفر الزيات ، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بقيام كلب مملوك لأحد السكان بعقر نجلة حارس العقار وتدعى "سما" تبلغ من العمر 5 سنوات ، ولفظت أنفاسها متأثرة بجراحها.. ولمعرفة تفاصيل القصة كاملة شاهد الفيديو التالي :