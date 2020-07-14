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روسيا تعلن إلغاء إلزام القادمين بالخضوع للعزل الصحي مدة 14 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، إلغاء إلزام كل القادمين إلى روسيا بالخضوع للحجر الصحي مدة 14 يوما بسبب جائحة فيروس اعتبارا من 15 يوليو.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت رئيسة هيئة مراقبة حقوق المستهلك الروسية، كبيرة الموظفين الطبيين الروس، أنا بوبوفا، في قرار صادر عنها نشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي، إن المواطنين الروس الذين يصلون إلى البلاد سيكون بإمكانهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR أو خاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الخارج، أو إجراء الفحص في روسيا خلال 3 أيام بعد وصولهم، أو وضع أنفسهم في العزل الصحي.

 

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وأشارت كبيرة الموظفين الطبيين الروس، إلى أن المواطنين الأجانب سيكون عليهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد في الخارج قبل أقل من 3 أيام، أو إجراء الفحص داخل روسيا في غضون 3 أيام بعد وصولهم بمقابل مالي، لافتة أن الوثيقة الطبية حول نتائج الفحص، الذي تم إجراؤه في الخارج، يمكن أن تكون باللغتين الروسية أو الإنجليزية، وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم 15 يوليو.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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