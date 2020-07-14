شكرا لقرائتكم خبر عن محلب لـ"لايف الخليج 365": ما حققه السيسى إعجاز ومصر نجحت فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الست سنوات الماضية بـ"الإعجاز".

جاء ذلك خلال حلوله ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الاثنين، وهو الظهور الأول لـ"محلب" بعد غياب كبير عن الساحة.

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وقال محلب:"بسبب أزمة كورونا والتي يشهدها العالم الآن دول كبيرة تحدث بها كوارث بسببه على مستوى العالم، لكن بدون تحيز علينا ان ننظر كيف واجهتها مصر؟، حيث تم مواجهتها بشكل كبير من خلال الإصلاح الاقتصادي وما يتم في عهد الرئيس السيسى، ومصر نجحت نجاح باهر في إدارة الأزمة وأنا بقول لكل فرد كل يوم يبص للشمعة الجديدة المنورة".