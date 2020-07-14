شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى جديدة من الخطيب ضد مرتضى منصور فى موجز أخبار الرياضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في تغطية خاصة لليوم السابع، قدمها الزميلان رامى الحلواني، ورغدة بكر، استعراض فيها عدد من أهم الأخبار على الساحة المحلية والفنية والرياضية.

واستعرضا خلال النشرة، خضوع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق واثنين آخرين من أعضاء الجهاز الإدارى للفريق بفيروس بكورونا.

فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم في الأيام القليلة الماضية وفقًا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض، وقرر الجهاز الفنى ختام معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم ينهى الفريق معسكره.

واستعرضت النشرة تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، بشكوى إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك بعد تقدمه بخطاب رسمى أمس للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكوى مماثلة ضد رئيس نادى الزمالك بعد الأزمات الأخيرة بين الطرفين، وقال رئيس الأهلى فى خطابه لرئيس الحكومة، إن النادى الأهلى تقدم بشكواه عدة مرات فى أوقات سابقة.

من بين الأخبار المهمة تمسك الجهاز الفني للأهلي بعودة محمد شريف المعار لإنبي بمجرد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ووجود محاولات لانهاء صفقة رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد الإنجليزي بشكل نهائي، ودا في الوقت اللى استقر فايلر المدير الفني للأهلي بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعابا.

كما استعرضت النشرة عبدالله جمعة لاعب الزمالك الحالى استعان بأخيه صالح جمعة، نجم النادى الأهلى، لتجديد عقده فى الزمالك، بعدما طلب الأول التدخل للاستفادة من خبرته لكونه شقيقه الأكبر، خاصة فى ظل وجود خلاف بين اللاعب وناديه، بعد رفض اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه سنوياً فى العقد الجديد، خاصة أن قيمة عقده الحالى لم تتجاوز حاجز المليون و800 ألف جنيه، مطالباً الإدارة البيضاء بالحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

ومن ناحية أخرى أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لديها القدرة على استضافة نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وإخراج البطولة على أعلى مستوى، والاتحاد الأفريقي ليس لديه أى شك فى هذا الأمر.

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وأضاف فضل "خططنا لجميع الإجراءات والبروتوكولات الطبية والإقامة والفنادق من أجل استضافة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأرسلنا ذلك إلى الكاف".

كمان عن الموسم الجديد للدورى أكد فضل، أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات وضع تصورا مبدئيا لجدول الموسم الجديد بالدورى العام، واوضح أن الجبلاية ستعلن عن جدول الموسم الجديد فور معرفة مواعيد مباريات المسابقات الأفريقية والحصول على الموافقة الأمنية.

وأضاف فضل، جاهزون للإعلان عن مواعيد 4 أو 5 أسابيع من الموسم الجديد بعد موافقة الأمن، ولكننا لا نستطيع الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد حتى الآن حتى يتوفر لدينا جدول مسابقات الاتحاد الأفريقى والأجندة الدولية.

وتحدث النشرة الرياضة العالمية عن مشاركة نادي ليفربول الإنجليزي مجموعة من الصور للنجم المصري محمد صلاح تعبر عن جو المرح والتفاؤل فى تدريبات الريدز، واللي بيستعد لمواجهة أرسنال الأربعاء المقبل، ونشر الحساب الرسمي لبطل الدوري الإنجليزي على "تويتر" صور محمد صلاح وهو يضحك وتظهر على وجهه ابتسامته العريضة خلال مشاركته التدريبات مع زملائه، وعلق على الصور قائلا، "تلك الابتسامة محمد صلاح".

كما استعرضنا احتفال محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بإحرازه هدفين فى مرمى شباك كريستال بالاس أمس بالدورى الإنجليزى، ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة عقب هدفه مع أستون فيلا وصورة أخرى بقميص الأهلي وعلق قائلا، "بكل فخر صنع فى الأهلي".

وسجل تريزيجيه ثنائية أستون فيلا، فى شباك فريق كريستال بالاس، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول وأضاف الهدف الثانى، فى الدقيقة 59، من أسيست أحمد المحمدى.

وتم طرح سؤال هام خلال النشرة ألا وهو: بعد تألق الثنائى المصرىن هل يلعب محمد صلاح دور الوسيط لنقل تريزيجيه لصفوف ليفربول الموسم المقبل؟ خاصة وإن صلاح أصبح ينصح تريزيجيه بعدم الانتقال بعيداً عن الدوري الإنجليزي .