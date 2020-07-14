شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد زيارة المتحف المصرى بالتحرير وأسعار تذاكر الدخول.. بعد إعادة فتحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المتحف المصرى بالتحرير أبوابه للجمهور منذ الأول من يوليو بعد فترة غلق دامت ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يمكنك الآن زيارة أحد أهم المتاحف وأقدمها فى العالم والاستمتاع بمئات القطع الأثرية النادرة.

ومع فتح المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور أكدت وزارة السياحة والآثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

ومنها تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشى الآثار، وقياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات.. إلخ) لجميع العاملين.

وإليك مواعيد زيارة المتحف المصرى وأسعار التذاكر:

1- يفتح المتحف المصرى أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً.

2- شباك التذاكر يغلق فى تمام الساعة 4:15 مساءً.

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3- التذاكر اليومية للمصريين والعرب.

تذاكر دخول المتحف الفرد: 30 جنيها والطالب: 10 جنيهات.

4- التصوير الفوتوغرافى التذكارى بالكاميرا "يسمح فقط بدون فلاش" 20 جنيها.

‫5- تصوير الفيديو التذكارى: 300 جنيه.

6- التذاكر اليومية للأجانب، تذاكر دخول المتحف الفرد: 200 جنيه والطالب: 100 جنيه.

7- التصوير الفوتوغرافى التذكارى بالكاميرا يسمح فقط بدون فلاش "50 جنيها".

‫8- تصوير الفيديو التذكارى: 300 جنيه.

9- الدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات، ومن هم فوق 60 عاما، وأبناء الشهداء.