الكنيسة الأرثوذكسية: إقامة طقوس أول سيامة كهنوتية في إيبارشية لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت بإيبارشية لندن وتوابعها أمس الأحد، أول سيامة كهنوتية منذ تأسيس الإيبارشية في شهر نوفمبر عام 2017، بتجليس نيافة الأنبا أنجيلوس أسقفًا لها.

وصلى نيافته صلوات لقان وقداس عيد الآباء الرسل، وعقب صلاة الصلح، أتم صلوات سيامة اثنين من الشمامسة الكهنة في درجة القسيسية، وهما القس أنطوني كاهنًا على كنيسة سان مارك، والقس مايكل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس.