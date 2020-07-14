محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت بإيبارشية لندن وتوابعها أمس الأحد، أول سيامة كهنوتية منذ تأسيس الإيبارشية في شهر نوفمبر عام 2017، بتجليس نيافة الأنبا أنجيلوس أسقفًا لها.
وصلى نيافته صلوات لقان وقداس عيد الآباء الرسل، وعقب صلاة الصلح، أتم صلوات سيامة اثنين من الشمامسة الكهنة في درجة القسيسية، وهما القس أنطوني كاهنًا على كنيسة سان مارك، والقس مايكل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الأرثوذكسية: إقامة طقوس أول سيامة كهنوتية في إيبارشية لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.