​حزب الحرية: جولات مكثفة لتوعية الناخبين في محافظات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

واصل حزب الحرية، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية المكثفة في كل قرى ومدن محافظة سوهاج، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها، بالتنسيق مع المسئولين، فضلًا عن حث الناخبين على المشاركة بقوة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم في مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال حمدي المسعودي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، إن الهدف من الجولات الميدانية الوقوف على احتياجات المواطن وحلها بالتعاون مع المسئولين، في ظل الظروف التي تمر بها مصر من خلال خلق فرص عمل للشباب من خلال مؤتمر التوظيف الذي عقد مؤخرًا في العتامنة بمركز طما، والذي استمر لمدة يومين ووفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب بشركات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المسعودي، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطًا قويًا للحزب في كل قرى ومدن سوهاج، من خلال تقديم المواد الطبية لمواجهة فيروس "كورونا" في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة للعبور من الأزمة بسلام، وعمل محطات مياه وتشجير طريق طما، وتأسيس استراحات كاملة على جانبي طريق طما بطول المركز.