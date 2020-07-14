محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٥ سيدات وعاطل لاتهامهم باستغلال أطفال فى أعمال التسول لاستجداء المارة. التحريات أثبتت أن لأربعة منهم معلومات جنائية، يستغلون أطفال أحداث بلغ عددهم 16 طفلا فى مراحل عمرية مختلفة "أبناء المتهمات" في أعمال التسول. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للاستفادة منهم مادياً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 سيدات لاستغلالهن أطفالهن في التسول بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.