بـ 4 سيارات إطفاء.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في مصر الجديدة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية في ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مصر الجديدة، وانتقلت 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة.