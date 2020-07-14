مصر | ضبط 5 سيدات لاستغلالهن 16 طفلًا في التسول بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 سيدات لاستغلالهن 16 طفلًا في التسول بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (5 سيدات، وعاطل- لأربعة منهم معلومات جنائية)، وذلك لقيامهن باستغلال أطفال أحداث بلغ عددهم (16 طفلا في مراحل عمرية مختلفة "أنجال المتهمات") في أعمال التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للاستفادة منهم ماديًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أقرا أيضا.. السيطرة على حريق في حلوان
في سياق منفصل، نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.
دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة حريق سوق توشكي بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في سوق توشكي بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء لإخماده.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الاكشاك في حلوان، وانتقلت22 سيارة الإطفاء 3 خزان مياه، وتمت السيطرة عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العثور على جثة مجهولة الهوية
وفي سباق آخر.. عثر الأهالي على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.
كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الحفر والتنقيب عن الآثار
وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.
ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.
ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.
كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.
بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.