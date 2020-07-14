مصر | ضبط 5 سيدات لاستغلالهن 16 طفلًا في التسول بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 سيدات لاستغلالهن 16 طفلًا في التسول بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (5 سيدات، وعاطل- لأربعة منهم معلومات جنائية)، وذلك لقيامهن باستغلال أطفال أحداث بلغ عددهم (16 طفلا في مراحل عمرية مختلفة "أنجال المتهمات") في أعمال التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للاستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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في سياق منفصل، نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.

دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة حريق سوق توشكي بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في سوق توشكي بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء لإخماده.