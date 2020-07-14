مصر | القبض على المتهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

نجحت أجهزة الأمن في القبض على 5 أشخاص على خلفية إتهامهم بالتحرش بإحدي الفنانات بمدينة الشيخ زايد، "الفنانة هنا الزاهد"، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظي أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.

كانت صورت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

وتمكنت القوات من ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه 5 أشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت الزاهد في الفيديو، إن السيارة التي تقل الرجال كانت تلحق بها لمدة 5 دقائق وتحاول عرقلة سيارتها، لافتة إلى أنهم هربوا بمجرد أن أمسكت بهاتفها لتصويرهم، ووصفت هنا الزاهد هؤلاء بـ"المتحرشين"، داعية الفتيات إلى "عدم السكوت عن حقهن"، قائلا: "ما تسكتيش على حقك.. طلعي موبايلك وصوريهم هيجروا".

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كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة فتاة التيك توك بسنت محمد، سبب قرار إخلاء سبيلها بعد حجزها 24 ساعة فقط، أنه وفقا لرؤية فريق النيابة الذي أجري التحقيقات معها حيث وصف الفيديوهات المتواجدة على هاتفها المحمول لحظة القبض عليها بـ"فيديوهات عادية".

وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على هاتفها المحمول، لإرساله للجهات الفنية لفحصه، الفيديوهات والصور المتواجدة على الهاتف المحمول والمحذوفة أيضا لإسترجاعها، موضحا إذا عثر على فيديوهات أو صورا مخلة لها سوف يتم إستدعائها مرة آخرى للتحقيق معها.

وواصل المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت قرارا في وقت سابق بحجز فتاة التيك توك 24 ساعة على ذمة التحقيقات فقط لحين ورود تحريات المباحث، وليس حبسها أربعة أيام كما تداول بعض المواقع الإخبارية.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة حول القبض على فتاة التيك توك، بسنت محمد، إذ تبين أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تنسيقا مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنوا من القبض عليها داخل الشقة سكنها، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء العام، وإثارة الغرائز، وتصويرها الفيديوهات بملابس تبرز مفاتنها.

وبينت التحقيقات أن فتاة التيك توك بسنت محمد أصل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وكانت تقيم بالقاهرة رفقة والدتها فترة زمنية، وصورت عددا من مقاطع الفيديو رفقة فتاة التيك توك منة عبد العزيز، ونشرها على تطبيق التيك توك والإنستجرام، وبعد القبض على الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، غادرت القاهرة، وتوجهت إلى الإسكندرية مرة أخرى، وقامت بحذف بعض الفيديوهات المصورة لها رفقة الشهيرة بـ"منة عبد العزيز".

كانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتاة التيك توك بسنت محمد على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام.