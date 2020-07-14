شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فرق التمريض بمستشفى «عزل بنها» الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة مستشفيات جامعة بنها، بقيادة الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية، فريق عمل مجموعة تمريض العزل بالمستشفى.

وقدّمت إدارة مستشفيات بنها الجامعية شهادات التقدير لفرق التمريض على الجهد المبذول والفعال في خدمة المرضى والوطن في التصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة.

وافتتحت جامعة بنها خدمة «درايف ثرو» لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة وقال رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد إن خدمة «درايف ثرو» تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشي العدوى.

وأضاف السعيد أن أي شخص بإمكانه الحجز مسبقًا من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة لافتًا إلى أن إجراء المسحة يتم في أقل من 10 دقائق ويتم إرسال النتائج على الواتسفي اليوم التالي لسحب العينات ويمكن تسلّم النتائج من نفس مكان الخدمة.