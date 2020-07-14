شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «الوفد» يرفض تخصيص 8 مقاعد للحزب بـ«القائمة الوطنية» لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، تخصيص 8 مقاعد للحزب فى القائمة الوطنية التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف «النحاس» أن الوفد كان من أوائل الأحزاب التى أعلنت موافقتها على الانضمام لقائمة حزب مستقبل وطن فى انتخابات مجلسى «الشيوخ» و«النواب»، وكان يبدو أن هناك توافقا حول عدد المقاعد الممنوحة للوفد، سواء فى القائمة المغلقة المطلقة بعدد 10 مقاعد أو بالنسبة للترشيحات الفردية، لكن يبدو أن توقعات الوفد «خابت».

وأوضح أنه كان من المقرر عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب لبحث الانسحاب من انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد موافقة 30 عضوًا بالهيئة العليا، احتجاجًا على «تهميش» دور الوفد بما لا يتناسب مع تاريخه ودوره الوطنى فى الحياة السياسية المصرية، لافتا إلى أن الوفد كان دائما يمثل المعارضة الوطنية، وسندًا أساسياً للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما جاءت الترتيبات الخاصة بتمثيل الأحزاب فى مجلس الشيوخ لتكشف عن انفراد حزب بعينه بالأغلبية الكاسحة، سواء فى القائمة أو المقاعد الفردية، بما يخالف التوجهات الوطنية الداعمة لمكتسبات ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سبق أن شدد أكثر من مرة على أهمية التعددية الحزبية طبقا لما جاء فى الدستور، فى الوقت الذى تشهد فيه مصر تغيرا جذريا، وسط محاولات البعض الالتفاف على مكتسبات ثورة 30 يونيو، فى محاولة لإعادة إنتاج حياة سياسية سبق أن لفظها الشعب.

وقال إنّ الاجتماع الذى كان مقررا له ظهر أمس، لبحث ملف خوض انتخابات مجلس الشيوخ، أُرجئ لحين انتهاء مفاوضات رئيس الوفد مع أحزاب القائمة الانتخابية الموحدة، موضحا أن الحزب مستمر حتى الآن فى القائمة الموحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ويعمل حاليا على فرز طلبات الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية وانتقاء أفضل العناصر التى تنطبق عليها الشروط التى أقرها القانون، والمعايير التى حددها تمهيدا للدفع بهم فى الانتخابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه بعد مناقشات جادة تحدث فيها المستشار بهاء أبوشقة مع قيادات الحزب، أنه لا يوجد أى نية للانسحاب من القائمة واستمرار الوفد كحزب فعال ورئيسى داخل القائمة الموحدة، وتم إعطاء تفويض كامل لرئيس الحزب بأنه صاحب القرار فى ذلك، وبحث كافة الأمور مع الأحزاب فى القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ، وقرر الوفد تشكيل لجنة من نواب رئيس الحزب، ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان، لفحص المرشحين فى الدوائر الفردية، وعقد اجتماع ظهر غد لوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بمرشحى الحزب فى المقاعد الفردية بالمحافظات.

فى سياق متصل، أعلن حزب المصرى الديمقراطى أنه تم الاستقرار على اختيار ثلاثة مرشحين من الحزب، ضمن القائمة الموحدة للتحالف الانتخابى الذى يقوده حزب مستقبل وطن، وهم: حنا جريس، والدكتور محمد صفى، ومحمد سامى.

وكان حزب حماة وطن أعلن أمس الأول أنه ينسحب من القائمة لاعتراضه على تخصيص 8 مقاعد فقط فى القائمة إلا أن هناك مناقشات بين قادة الحزب للعودة للقائمة بعد زيادة عدد مقاعد الحزب.

من ناحية أخرى شهدت لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحاكم المحافظات هدوءًا نسبيًا، خلال ثالث أيام الترشح، فيما تواصل المستشفيات توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح.

ففى الإسكندرية، قال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية: «تم توقيع الكشف الطبى على 17 مرشحًا جديدًا لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس»، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية 71 مرشحًا منذ فتح باب الترشح.

وفى المنيا، تلقت اللجنة المعنية بالترشح لمجلس الشيوخ 13 طلبا جديدا لخوض الانتخابات؛ منهم 7 من الأحزاب و6 مستقلين، وأعلنت مديرية الصحة استمرار الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح لخوض الانتخابات، ولفتت إلى فحص 23 شخصا؛ بينهم راغبون فى الترشح الفردى، وآخرون بالقائمة.

وفى الدقهلية، أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبى على 36 من راغبى الترشح فى مستشفيات المنصورة الدولى وطلخا المركزى ودكرنس العام وميت غمر المركزى، وتوقيع الكشف الطبى على 33 مرشحًا و3 مرشحات.

وفى الأقصر، تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ أوراق 9 مرشحين محتملين، واستقبل مستشفيا الأقصر العام، وأرمنت التخصصى 13 مرشحا وخضعوا للفحوصات الطبية الشاملة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات؛ ومنها تحليل الكشف عن تعاطى المخدرات.

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وفى الشرقية، بلغ عدد طلبات الترشح المقدمة إلى محكمة الزقازيق الابتدائية ٢٣ طلبًا على النظام الفردى، ما بين حزبى ومستقل.

وواصلت مستشفيات الزقازيق العام والصدر والقنايات المركزى والأحرار التعليمى بالزقازيق، استقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبى عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى بالمستشفيات بلغ ٣٨ مرشحا.

وفى كفرالشيخ، بلغ عدد المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ ١٢ مرشحا؛ بينهم ٣ مرشحين من حزب النور.

وفى القليوبية، تقدم للجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية، مرشح واحد فقط، ليرتفع إجمالى المرشحين إلى 25؛ بينهم 5 سيدات للمنافسة على 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة.

وفى شمال سيناء، لم يتقدم أحد من المرشحين لمجلس الشيوخ بأوراقه إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية المجلس فى محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

وفى بورسعيد، تقدم اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للأمن، بأوراق ترشحه للانتخابات على مقعد بورسعيد الفردى عن حزب حماة وطن، وتلقى المستشار محمد البندارى، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، رئيس لجنة الانتخابات، أوراق كل من مجدى النقيب، رئيس نادى البنوك، على المقعد الفردى مستقل، وأوراق ترشيح سليمان عبدالعزيز، عن حزب المؤتمر، ليصبح عدد المتقدمين للترشح على المقعد الفردى بالمحافظة 4 مرشحين.