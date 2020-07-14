شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ3 المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم رصد 79 مليار جنيه للبدء في تنفيذ 310 آلاف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي ومحدود ومتوسطي الدخل، مضيفًا أن هذا الرقم قد يرتفع لـ500 ألف وحدة سكنية بإضافة المساكن البديلة للعشوائيات.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إنه مخطط الانتهاء من هذه الوحدات في غضون 3 سنوات، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من 105 آلاف وحدة قبل 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن موازنة الدولة تحملت جزءا بسيطا جدًا من حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان خلال الفترة الماضية.