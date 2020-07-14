شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ3 المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم رصد 79 مليار جنيه للبدء في تنفيذ 310 آلاف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي ومحدود ومتوسطي الدخل، مضيفًا أن هذا الرقم قد يرتفع لـ500 ألف وحدة سكنية بإضافة المساكن البديلة للعشوائيات.
وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إنه مخطط الانتهاء من هذه الوحدات في غضون 3 سنوات، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من 105 آلاف وحدة قبل 30 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن موازنة الدولة تحملت جزءا بسيطا جدًا من حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان خلال الفترة الماضية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ3 المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.