شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر الغاز الطبيعي على قوة موتور السيارة ؟.. رئيس «غازتك» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك»، حقيقة ما تردد حول التأثير السلبي لعملية تحويل السيارة لنظام الغاز الطبيعي، على الموتور.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هذا الأمر كان يحدث قديما مع السيارات القديمة، لكن الآن جودة السيارات التي تعمل بالغاز حاليا لا تختلف عن البنزين والتحويل يكون أفضل للمحرك»، مشيرا إلى أن السيارة تعمل بنظامي الغاز والبنزين بعد عملية التحويل عبر مفتاح داخل السيارة.

وتابع: «عملية تحويل السيارة لنظام الغاز الطبيعي تتم في شركات تابعة لوزارة البترول وشركات خاصة، حيث يطلب من مالك السيارة تقديم صورة بطاقة تحقيق الشخصية ورخصة القيادة وإيصال كهرباء أو مياه»، مشيرا إلى أن عملية تحويل السيارة تتم بدون مقدم وبالتقسيط وتنتهي خلال 4 ساعات.

وأكد فرحات أن تحويل السيارة للغاز الطبيعي يوفر لمالك السيارة نحو 1200 جنيه حال استخدامه بنزين 92، لافتا إلى أن تكلفة عملية تحويل السيارة تتراوح من 7 إلى 8 آلاف جنيه.

وأضاف أن الشركة نفذت عملية تحويل سيارات حديثة للعمل بالغاز الطبيعي وتعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك 320 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

ولفت إلى وجود 200 محطة تموين غاز طبيعي للسيارات، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 366 محطة خلال 3 أو 4 سنوات.

وأكد توفر عنصر الأمان في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، قائلا: «حال اصطدام سيارة نقل على سبيل المثال بسيارة تعمل بالغاز الطبيعي لن يحدث أي انفجار، الإسطوانة تتحمل السقوط من الطابق العاشر وفقا للتجارب»، مشيرا إلى أن إيطاليا تعمل بنظام سيارات الغاز الطبيعي حيث تضم ألف محطة لتموين الغاز الطبيعي.

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وأشار إلى أن وزن إسطوانة الغاز الكبيرة يتراوح ما بين 60 إلى 70 كيلو جرام، لافتا إلى أن الأسطوانة تكفي لمسافة 200 كيلو متر مع توافر خيار التحويل إلى بنزين.

ولفت إلى أن الأسطوانة الصغيرة تكفى لمسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلو مترا، موضحا أن سيارات موديل 2019 و2020 قامت بعملية التحويل إلى نظام الغاز الطبيعي.