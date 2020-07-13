شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء المحادثات.. تعليق جديد من السودان بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فيصل محمد، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، إن بلاده حريصة على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.

وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء الاثنين بعد انتهاء المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

وتابع أن هناك حرصًا واضحًا من الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.